Komisja Europejska akceptuje pomoc dla LOT-u

Z uzgodnionej z Brukselą kwoty, 1,8 mld zł to linia kredytowa w Polskim Funduszu Rozwoju, a 1,140 mld zł zostało przeznaczone na podwyższenie kapitału polskiego przewoźnika. Co bardzo ważne KE nie wymaga od LOT-u jakichkolwiek środków kompensacyjnych, czyli ograniczania floty bądź rezygnacji z połączeń. Takie środki były zastosowane m.in. w przypadku Austrian Airlines czy Lufthansy, kiedy Bruksela dawała zgodę na wpompowanie pieniędzy w tych przewoźników.

— Jeszcze tego by brakowało, żeby Bruksela domagała się od LOT-u cięcia siatki czy uziemienia samolotów. Przecież LOT po otrzymaniu pomocy publicznej 8 lat temu odbudowywał się praktycznie od zera. Zrobił to tak skutecznie, że gdyby nie było pandemii nie miałby w tym roku jakichkolwiek problemów z osiągnięciem pułapu 12 mln przewiezionych pasażerów. A i wyniki finansowe w ostatnim roku przed COVID-19 były zaskakująco dobre, zważywszy szybki i kosztowny rozwój siatki. Na rynku mówiło się, że będzie to kilka-kilkanaście milionów złotych, tymczasem przychody wzrosły o miliard. To był już naprawdę ostatni moment na udzielenie tej pomocy – uważa Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

