Qatar Airways rozdają bezpłatne bilety medykom na całym świecie

„Bilety będą dostępne dla personelu medycznego w każdym kraju świata”- napisały Qatar Airways w komunikacie. Akcja rozpoczyna się dzisiaj, 12 maja i potrwa do 18 maja, a jedyne, co mają zrobić osoby uprawnione do wzięcia udziału, to zarejestrować się na stronie qatarairways.com/ThankYouHeroes.

