EasyJet planuje zostawić środkowe siedzenia wolne dla zachowania dystansu

EasyJet uziemiło swoją flotę powietrzną pod koniec marca w związku z rozwojem pandemii koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami. Przewoźnik już teraz snuje plany na czas, gdy znów będzie można latać po Europie i ma dobry pomysł na to, jak zachęcić pasażerów, by znów wsiedli do samolotów. EasyJet planuje bowiem utrzymać miejsce odstępu pomiędzy pasażerami. W samolotach, w których konfiguracja siedzeń przewiduje trzy miejsca w rzędzie po każdej stronie samolotu, środkowe miejsce ma pozostawać puste dla utrzymania bezpiecznego dystansu.

- To jest coś, co zamierzamy zrobić, gdyż uważam, że to jest coś, czego będą chcieli konsumenci – powiedział BBC prezes EasyJet Johan Lundgren.

Zdaniem szefa przewoźnika, wdrożenie tego w początkowej fazie powrotu do latania będzie relatywnie łatwe, gdyż nie spodziewa się on, by samoloty natychmiast wypełniły się po zniesieniu obostrzeń.