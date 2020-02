Cathay Pacific wysyła pracowników na bezpłatny urlop przez koronawirusa

W związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem z Chin coraz więcej linii lotniczych tnie połączenia z i do Chin, a ograniczenia dotykają już także Hongkong. W związku z tym linie Cathay Pacific doświadczają spadku popytu na swoje usługi, które zmusiły je do zaplanowania 30 procentowych cięć w przewozach (w tym Cathay ogranicza o 90 proc. liczbę miejsc w lotach do Chin).To kolejne kłopoty przewoźnika, który w zeszłym roku dużo stracił z powodu protestów w Hongkongu.

W związku ze spadkiem popytu na przeloty sytuacja Cathay Pacific najwyraźniej stała się na tyle trudna, że prezes linii Augustus Tang skierował do pracowników niecodzienny apel o wzięcie trzech tygodni bezpłatnego urlopu.

- To było jeden z najtrudniejszych świąt Chińskiego Nowego Roku. Nie wiemy jak długo to potrwa. Przy tak niepewnych perspektywach kluczowe dla naszego biznesu jest zabezpieczenie środków finansowych – mówił, w cytowanym przez Reuters, wideo do pracowników Augustus Tang.