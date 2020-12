Lekarz spoza UE bez nostryfikacji dyplomu

Zdaniem mec. Kajetana Komara-Komarowskiego z Zespołu Kryzysowego pomyłka posłów to nie powód do reasumpcji głosowania: – Zgodnie z art. 189 ustawy regulamin Sejmu możliwa jest ona, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, ale nie co do tego, czy ktoś się pomylił. Dokonuje się jej z powodów technicznych. Dlatego jako OZZL zastanawiamy się nad skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie jej zgodności z konstytucją – mówi mec. Komar-Komarowski.