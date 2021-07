Gruzja. Nie żyje dziennikarz, pobity przed Paradą Równości

Laszkarawa został zaatakowany przez zwolenników skrajnej prawicy, gdy relacjonował ich atak na biuro organizatorów Parady Równości. Marsz został ostatecznie odwołany. Operator został pobity w centrum Tbilisi, tuż przed budynkiem gruzińskiego parlamentu.

Miranda Baghaturia, dziennikarka telewizji Pirveli, która pracowała z Laszkarawą, gdy doszło do zdarzenia, opowiadała, że mężczyzna „przez dwadzieścia minut był bezlitośnie bity”. Sama również ucierpiała w zdarzeniu, gdy odciągnięto ją od operatora. Jak mówiła, krzyczała, by „nie zabijać” mężczyzny, ale Laszkarawa został odciągnięty w drugą stronę i zniknął jej z zasięgu wzroku.

A TV pirveli cameraman Lexo Lashkarava beaten by extremists linked with Russia and backed by #GeorgianDream on July 5 has died. PM Garibashvili’s statement in that morning incited the violence to which #Georgia’s Russia-leaning Government is complicit pic.twitter.com/4VUnapd5CQ