Księża i polityka. Zbawienie jest o niebo ciekawsze

Ten felieton nie będzie jednak o tym, że księża nie powinni głosić takich kazań ani wykorzystywać ewangelizacyjnych narzędzi do robienia polityki. To jest bowiem dość oczywiste. Polityka jak mało która dziedzina dzieli, i to często w poprzek poglądów religijnych; sam zdrowy rozsądek powinien więc podpowiadać duchownym, by nie wykorzystywali ambony do mówienia rzeczy, które nie są związane z religią, a dzielą o wiele bardziej niż ona. Ksiądz powinien wiernych jednoczyć, a jeśli już dzielić, to stosunkiem do Ewangelii, a nie do kandydata X, Y czy Z.

Fascynuje mnie co innego. Otóż nie potrafię zrozumieć, co takiego kusi duchownych, by zajmowali się polityką. Ich dziedzina jest – nomen omen – o niebo ciekawsza, ważniejsza dla ludzi i zmieniająca rzeczywistość. Jeśli ksiądz rzeczywiście wierzy w to, co robi, to ma świadomość, że Ewangelia zbawia, jego modlitwa uzdrawia, sprawowana przez niego Eucharystia jest pokarmem na wieczność, a spowiedź niweczy grzechy. Nie ma nic ważniejszego na świecie niż to, co ma do zrobienia ksiądz. Władze się zmieniają, politycy przemijają, a to, co robi z zaangażowaniem kapłan, przetrwa na wieki. Ludzie, których jego słowa nawrócą, penitenci, którzy także dzięki jego służbie uzyskali odpuszczenie grzechów – pójdą za nim do Nieba, będą jego obrońcami, a na Sądzie Ostatecznym, można powiedzieć, także jego „zasługą" (przy pełnej świadomości, że zbawienie dokonuje się z łaski, a nie z uczynków). Nikt nie będzie go tam pytał o to, czy poparł kandydata X czy Y, ale o to, czy wiernie wypełniał swoje powołanie kapłańskie.

Ale nie rozumiem tego także z innego powodu. Otóż tak się składa, że Ewangelia, której głoszenie jest celem kapłana, ma nam do zaoferowania o wiele więcej niż polityka. Dobra Nowina o tym, że Bóg tak ukochał człowieka, tak szaleńczo go miłuje, że oddał swojego Syna, by ten umarł za grzechy tegoż człowieka, jest czymś nieporównanie ważniejszym niż doczesne nowiny o podatkach, zmianach w sądownictwie czy nawet polityce historycznej. A ponadto dla wierzącego jest jasne, że zbawia nas nie ten czy inny polityk (nawet najbardziej pobożny), lecz jedynie Jezus Chrystus. Gdy człowiek uświadomi sobie, ilu ludzi o tym nie wie, do ilu nie dotarła ta informacja, to polityka nagle przestanie go bawić, bo zrozumie, że są ważniejsze sprawy od tego, kto w maju wygra wybory prezydenckie. Nie twierdzę, że nie mają one znaczenia, ale że są rzeczy naprawdę o wiele, wiele ważniejsze.