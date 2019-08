Kolej szuka obywatelskich pomysłów na innowacje

Obywatelska burza mózgów programu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły” to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych obywateli na rozwiązanie istotnych społecznie wyzwań.

– Ale nie zmienia się tylko dla samych zmian. Polska kolej chce odpowiedzieć na oczekiwania jej klientów, użytkowników. Tych, którzy codziennie i z coraz większą radością i coraz lepszą opinią korzystają z naszych usług. Którzy mogą kupić wspólny bilet, o którym jeszcze kilka lat temu mówiono, że nikt tego w Polsce nie będzie potrafił wprowadzić, a którym dziś możemy się nim chwalić w Europie – wymieniał Krzysztof Mamiński.

Przypomniał, że kolej ma innowacyjne dworce systemowe, które wykorzystują najnowsze technologie – od pomp ciepła poprzez fotowoltaikę do jak najbardziej zrównoważonego wykorzystania wody.

– Produkujemy i uruchamiamy stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Rozwijamy carsharing. Po prostu słuchamy naszych klientów, bo oni wiedzą, jakich kolei oczekują – wskazał prezes PKP S.A.

– I dzisiejsze spotkanie jest dla nas tak ważne, bo chcemy tu usłyszeć to, co może nie wpadłoby nam do głowy – podkreślił Krzysztof Mamiński.

W „obywatelskiej burzy mózgów” wzięło udział 45 osób, które zostały wybrane spośród ponad 150 zgłoszeń. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Zespół, który wypracował najbardziej innowacyjny pomysł dotyczący zwiększenia komfortu przejazdu pociągami, otrzymał atrakcyjne nagrody ufundowane przez PKP Intercity S.A.

Obecny na spotkaniu Mateusz Morawiecki chwalił pomysł sięgnięcia przez kolej po pomysły pasażerów.

- Chcemy korzystać ze wszystkich pomysłów, nawet najbardziej śmiałych, związanych z tym, w jaki sposób kolej powinna współpracować z innymi środkami lokomocji – bo to oczywiste, że nie wszędzie koleją dojedziemy – ale także, w jaki sposób wykorzystać tę rewolucję już nie tylko 4.0, ale tę, o której się mówi 5.0: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, wszystko to, co wiąże się z integracją poszczególnych wymiarów życia gospodarczego, biznesowego i społecznego dla wygody i bezpieczeństwa ludzi, komfortu przemieszczania się – mówił Mateusz Morawiecki.

– Na wszystkie te pomysły liczymy i czekamy. Z góry serdecznie dziękuję za nie wszystkim uczestnikom cyklu GovTech – dodał premier.

O innowacyjności na kolei mówił także obecny na konferencji Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Wykorzystujemy szansę, tworząc zupełnie nową kolej. Mamy 100 mld zł przeznaczone przez rząd na polską kolej do 2023 r. – powiedział minister. – To nie tylko nowoczesne szlaki kolejowe, zarządzane przez najnowocześniejsze systemy także w zakresie bezpieczeństwa, ale także zmodernizowane dworce i nowy tabor – podkreślił Andrzej Adamczyk.

W trakcie wydarzenia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już temat kolejnej, tym razem ogólnopolskiej burzy mózgów. Będzie nim problem malejących zasobów wodnych, który dotyczy także Polski. Uczestnicy będą poszukiwać skutecznych rozwiązań, które będą zapobiegać kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

Ogólnopolska burza mózgów odbędzie się 14-15 września podczas hackathonu HackYeah. Organizowana jest przez Program GovTech Polska, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", polskim oddziałem Service Design Network, oraz firmą PROIDEA – organizatorem HackYeah.

Do udziału w burzy mózgów zgłaszać się można do 30 sierpnia poprzez stronę govtech.gov.pl/obywatel

Międzyresortowy Zespół ds. Programu GovTech Polska został powołany w 2018 roku przez premiera. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami – przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Pierwszą inicjatywą zespołu były konkursy na wdrożenia nowoczesnych technologii do sektora publicznego. Kolejną odsłoną jest cykl „GovTech – Aktywuj Pomysły”, angażujący już wszystkich obywateli do rozwiązywania wyzwań wagi państwowej.

Organizatorem warsztatów i konferencji były Fundacja Grupy PKP we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.