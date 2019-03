PIT Online w 2019 roku: XX osób rozliczyło się za pomocą Twój e-PIT. Jakie alternatywy?

Usługa "Twój e-PIT" jest narzędziem pozwalającym na udostępnianie podatnikowi gotowej już deklaracji podatkowej na stronie Ministerstwa Finansów - podatki.gov.pl. Od 15 lutego podatnicy mają możliwość uzyskania wglądu do zeznania podatkowego, przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową, na podstawie danych przekazanych przez płatników, do organów administracji skarbowej. "Twój e-PIT" to jednak nie jedyny sposób na rozliczenie się z przychodów za rok podatkowy 2018.

Zaletą rozwiązania "Twój e-PIT" jest przede wszystkim wygoda. Krajowa Administracja Skarbowa samodzielnie wypełniła za podatnika deklarację podatkową. W tej sytuacji wszystko co musi zrobić podatnik, to zalogowanie się na stronę internetową podatki.gov.pl i zaakceptowanie wygenerowanej deklaracji.

Oczywiście, w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, należy deklarację zmodyfikować, co jest ułatwione poprzez wdrożenie opcji modyfikacji zeznania podatkowego. Tak więc kilkoma kliknięciami możemy zmienić sposób rozliczania się z “indywidualnego” na “wspólnie z małżonkiem” lub “osoba samotnie wychowująca dziecko”. Możemy również zaznaczyć przysługujące Nam ulgi lub dodać przychody, jakie uzyskaliśmy w roku rozliczeniowym 2018, a które nie zostały uwzględnione przez administrację skarbową.

Ważne jest, aby skrupulatnie sprawdzić wygenerowane zeznanie podatkowe, bowiem w przypadku jakichkolwiek błędów w rozliczeniu, to podatnik ponosi pełną odpowiedzialność i to on zostanie obciążony ustawowymi odsetkami oraz będzie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

Oczywiście. Istnieje wiele możliwości, z których możemy skorzystać, chcąc wypełnić i dostarczyć deklarację podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego. Pomijając fakt dostarczenia zeznania podatkowego osobiście, do oddziału właściwego organu administracji skarbowej, istnieje wiele programów i kreatorów rozliczeniowych, za pomocą których szybko i przyjemnie wypełnimy odpowiednią deklarację podatkową i dostarczymy do Urzędu Skarbowego – wszystko za pomocą Internetu, tak bowiem jest najprościej i najwygodniej.

Na platformie PlTax.pl możesz szybko i łatwo rozliczyć swój PIT. W PlTax nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wypełniane deklaracje – nie tak, jak w przypadku usługi “Twój e-PIT". W PlTax wypełnisz deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Świetnym udogodnieniem jest to, że podatnik nawet nie musi wiedzieć, jaki formularz deklaracji wybrać. Wystarczy, że odpowie na kilka prostych pytań, a kreator sam wybierze odpowiednią deklarację!

PITax.pl również wyliczy za Ciebie odpowiednią kwotę podatku i wszelkie przysługujące Ci ulgi.

Jakie inne korzyści niesie ze sobą wybór PlTax.pl jako kreatora do sporządzenia i wysyłki deklaracji podatkowej? Platforma PlTax.pl sama opisuje to najlepiej:

gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie usługi,

dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu,

prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka prawnego

obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej nietypowe przychody,

wystawiamy oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez Internet,

przyspieszony zwrot podatku – otrzymasz już w 45 dni.

