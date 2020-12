Czy w kosmosie istnieje życie poza Ziemią? Odpowiedź naukowcó z Oxfordu

W swojej pracy badacze zwracają uwagę, że to, jak przebiegała ewolucja życia na Ziemi w wielu przypadkach było uzależnione od serii mało prawdopodobnych, rewolucyjnych zmian. Biorąc pod uwagę jak późno inteligentne życie pojawiło się na Ziemi, szanse, że podobny proces przebiegnie na innych planetach, zanim przestaną zapewniać one warunki do istnienia życia, są bardzo małe - twierdzą brytyjscy badacze.

"Potrzeba było dokładnie 4,5 mld lat i serii ewolucyjnych zmian, by inteligentne życie pojawiło się na Ziemi" - piszą badacze z Oxfordu.

"Za kolejny miliard lat wzrost jasności Słońca sprawi, że Ziemia przestanie zapewniać warunki do istnienia złożonych form życia" - dodają.