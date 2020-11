Sukces SpaceX: Kapsuła Muska, Crew Dragon, wiezie astronautów na ISS

To pierwsza pełnowymiarowa, załogowa misja NASA w czasie której amerykańska agencja kosmiczna wysyła astronautów na orbitę korzystając z prywatnego statku kosmicznego - podkreśla Reuters.

- To była świetna przejażdżka - mówił Mike Hopkins z pokładu kapsuły Crew Dragon godzinę po starcie. - Było dużo śmiechów - dodał.

Crew Dragon ma przybić do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ok. 23 w poniedziałek czasu wschodniego (5 rano we wtorek w Polsce).

Na dwie godziny przed startem rakiety Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon wyciek powietrza doprowadził do niespodziewanego spadku ciśnienia w kapsule. Technikom udało się jednak uporać się z tym problemem i startu rakiety nie trzeba było przekładać.