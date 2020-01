KELT-9b - planeta gorąca jak gwiazda

KELT-9b znajduje się 670 lat świetlnych od Ziemi obraca się synchronicznie wokół swojej gwiazdy co oznacza, że okres jej obrotu wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół gwiazdy - w efekcie jest zawsze zwrócona tą samą stroną w stronę gwiazdy. Po jej jasnej stronie cząsteczki wodoru są rozrywane przez panującą tam temperaturę, zanim przelecą na jej ciemną stronę, gdzie ponownie tworzą się między nimi wiązania.

KELT-9b to tzw. "ultragorący jowisz" - to grupa egzoplanet, które rozmiarem przypominają znajdującego się w Układzie Słonecznym Jowisza, ale - ze względu na dużą bliskość swojej gwiazdy (w odróżnieniu od Jowisza) doświadczają bardzo wysokich temperatur, w efekcie czego zachodzące na nich procesy są podobne do tych, obserwowanych w obrębie gwiazd.

Temperatura na powierzchni KELT-9b ma osiągać wysokość 4315 stopni Celsjusza (Ziemia znajduje się 30 razy dalej od Słońca niż KELT-9b od swojej gwiazdy).

Planeta jest obserwowana za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzera.

KELT-9b jest jak dotąd najgorętszą ze znanych nam planet zaliczanych do grupy "ultragorących jowiszów".

W ubiegłym roku na łamach "Nature" pojawiła się publikacja, z której wynikało, że atmosfera KELT-9b jest tak gorąca, że nawet metale ciężkie - takie jak żelazo czy tytan - występują w niej w formie gazu.