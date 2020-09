Ksiądz Wierzbicki: Poręczenie za Margot? Nie żałuję

W związku z poręczeniem podpisanym przez ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina Krzysztof Kasprzak zaapelował o zwolnienie księdza z KUL.

„Katolicka uczelnia nie może zatrudniać do pracy ze studentami osoby, która swoją działalnością publiczną szkodzi Kościołowi. Taka osoba nie będzie miała dobrego wpływu na kolejne roczniki studentów, z którymi pracuje” - przekonuje Kasprzak.

W rozmowie z TVN24 ks. Wierzbicki zapewnia, że nie żałuje swojej decyzji. - Doszedłem do takiego rozeznania, że w stosunku do Margot zastosowano nieproporcjonalnie środki - chyba nie ma potrzeby wyjaśniania, rozwijania tego – i że jest to represja - wyjaśnił.