Niedługo obowiązkowe szczepienia na COVID-19 dla medyków?

To nie wszystko – Rada rozważa także obowiązek szczepień m.in. dla nauczycieli i pracowników administracji, którzy mają kontakt z petentami, oraz służb mundurowych. Prof. Horban podkreślał, że „część nauczycieli jest niezaszczepiona, a ta grupa zawodowa jest narażona na zakażenie poprzez liczny kontakt z dziećmi". Objęcie obowiązkowymi szczepieniami może objąć także pracowników sklepów.

Czy naprawdę poziom wyszczepienia pracowników szpitali czy przychodni jest niewystarczający, by rząd musiał zmuszać ich do przyjęcia szczepionki?

Jego zdaniem rozważanie obowiązkowych szczepień wśród medyków „dotyczyć będzie bardzo niewielkiej grupy osób". – To jest bardzo dobry prognostyk, mam nadzieję, że za przykładem medyków pójdzie reszta społeczeństwa. Procent jeszcze niezaszczepionych może dotyczyć osób, które nie mogą przyjąć szczepienia ze względów zdrowotnych bądź są ozdrowieńcami i z tego powodu termin ich szczepień się przesunął – tłumaczy i dodaje, że powinniśmy skupić się nie „tyle na przymusie, ile przede wszystkim na edukacji".

Jak szczepienia idą wśród nauczycieli? Ministerstwo Zdrowia odsyła w tej sprawie do resortu ministerstwa edukacji i nauki – do zamknięcia tego wydania „Rz" takich danych nie uzyskaliśmy.

Chęć zaszczepienia się zgłosiło 545 tys. polskich nauczycieli – ponad 70 proc. kadry. Nie wiadomo jednak, jak było to w praktyce, bo wielu zapisanych wcześniej chętnych nauczycieli rezygnowało w obawie o skutki uboczne (głównie Astry Zeneki). Ale nauczyciele mogą szczepić się także teraz w ramach szczepień powszechnych.

– Nasza grupa zawodowa jest wysoko wyszczepiona. Według różnych szacunków to między 70 a 90 proc. – mówi nam Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak środowisko zareaguje na obowiązek szczepień? – Czekamy na decyzje rządu. Na razie wypowiadają się na ten temat osoby, od których to nie zależy – wskazuje Broniarz. Jak dodaje, polityka rządu powinna iść przede wszystkim w promocję korzyści wynikających ze szczepienia, a nauczyciele nie mogą być stygmatyzowani. Tyle tylko, że od poziomu wyszczepienia nauczycieli, którzy byli szczepieni priorytetowo zaraz po medykach w marcu, miał zależeć powrót do stacjonarnego nauczania. A według naszych informacji rok szkolny ma się zacząć tradycyjnie.