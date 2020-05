Teatr Capitol nagrywa piosenkę. Zatrzymać hejt wobec lekarzy Aktorzy i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu nagrali polską wersję utworu Bena E. Kinga „Stand by Me”, by zatrzymać hejt wobec pracowników służby zdrowia. Adobe Stock

„Bądź obok mnie" – polską wersję utworu Bena E. Kinga „Stand by Me" nagrali aktorzy i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.Tak chcą powstrzymać hejt wobec medyków, którzy walczą z koronawirusem.