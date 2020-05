Kim powraca z hukiem

„Cieszę się, że wrócił i ma się dobrze" – natychmiast powitał go na Twitterze prezydent Donald Trump.

Na nagraniu uroczystości, które pojawiło się później, widać jednak wyraźnie, że Kim chodzi sztywno i ciężko. Południowokoreański analityk Cheong Seong-Chang uważa, że to „nasuwa myśl, iż jest w trakcie rekonwalescencji po jakimś rodzaju zabiegu, który miał wpływ na sposób jego poruszania się. Możliwe, że chodzi o kostkę". Sześć lat wcześniej Kim Dzong Un przeszedł jakiś zabieg związany z kostką u nogi, wtedy nie pojawiał się publicznie przez sześć tygodni.

Z kolei profesor Nam Seong-wook z Seulu zwrócił uwagę na dość niezwykłą scenerię uroczystości. – Stojące na podium krzesła i pulpity są dość rzadko używane podczas takich ceremonii pod gołym niebem. Możliwe, że jakieś warunki fizyczne uniemożliwiają mu zbyt długie stanie i musi co jakiś czas usiąść – powiedział. Jego zdaniem to by wyjaśniało nieobecność Kima na uroczystościach Dnia Słońca 15 marca (czyli urodzinach jego dziadka Kim Ir Sena, założyciela rządzącej dynastii). W trakcie ceremonii w pałacu Kumsusan (mauzoleum Kim Ir Sena w Pjongjangu) musiałby stać około godziny.