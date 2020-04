Kiedy skończy się pandemia koronawirusa?

A jednak odporność zbiorowa?

A jaka metoda może być najskuteczniejsza? Żeby pokonać wroga, należy zrozumieć jego „sposób myślenia". Wirusy istnieją na naszej planecie tak długo, jak długo istnieje samo życie. Ewolucja wirusów rozpoczęła się bowiem ok. 1,5 miliarda lat temu, kiedy pojawiło się 66 swoistych dla wirusa fałd białka. Mimo że wirusów nie zalicza się do organizmów ze względu na brak struktury komórkowej, mają one jeden cel istnienia – przetrwanie za wszelką cenę. Nie są zdolne do namnażania się poza komórkami gospodarza. Są więc od nas zależne, choć stanowimy dla nich także śmiertelne zagrożenie. Na swój sposób jesteśmy bowiem bronią biologiczną do niszczenia wirusów. Posiadamy wiele doskonałych barier obronnych, poczynając od naskórka, a na kwasie żołądkowym kończąc. No i – co najważniejsze – naszą swoistą i nieswoistą odpowiedź odpornościową, czyli cały arsenał niesamowitych mechanizmów defensywnych, w które uzbroiła nas ewolucja.