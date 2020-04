Plac Czerwony nie dla weteranów. Parady nie będzie

Nim epidemia na dobre opanowała Europę, zaproszenie na trybunę na placu Czerwonym pierwszy przyjął prezydent Francji Emmanuel Macron. Putin zaprosił też sekretarza generalnego ONZ, przywódców Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Chin, Korei Północnej, Czech, Bułgarii, Ukrainy oraz krajów należących do WNP i Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow informował, że w sumie zaproszenia dostało 17 liderów.

Rosyjski prezydent wcześniej mówił, że „uczestnictwo w święcie państw byłej koalicji antyhitlerowskiej to ich moralny obowiązek". Dziesięć państw miało nawet potwierdzić wysłanie do Moskwy swych oddziałów reprezentacyjnych.

Jednak do ostatniej chwili na podmoskiewskim poligonie w Ałabino paradne marsze trenowało kilkanaście tysięcy żołnierzy – bez jakichkolwiek zabezpieczeń.

W ubiegłym tygodniu komitet organizacyjny parady wydał zalecenie, by na plac Czerwony nie zapraszać osób powyżej 65. roku życia, czyli wszystkich weteranów. Obecnie zaś trzy organizacje samych weteranów (nie jest jednak jasne, ilu w nich jest byłych uczestników drugiej wojny światowej, a ilu weteranów innych wojen ZSRR i Rosji) poprosiły prezydenta o „podjęcie trudnej, ale sprawiedliwej decyzji o przeniesieniu defilady na inną datę".

„My, w Białorusi, uważamy, że nie ma takiej konieczności. Sytuacja pozwala na przeprowadzenie parady 9 maja" – natychmiast odezwali się weterani z Białoruskiego Społecznego Zrzeszenia Weteranów. Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku parada w Mińsku była dla prezydenta Aleksandra Łukaszenki wymówką, by nie uczestniczyć w moskiewskiej. Na tegoroczną jednak zgodził się przyjechać do Rosji, jednocześnie podkreślając, że nie wierzy w żadnego koronawirusa.

W rosyjskiej elicie politycznej nikt jednak nie dopuszcza myśli, by w ogóle z niej zrezygnować. – Może trzeba ją przenieść na 24 czerwca, w rocznicę pierwszej powojennej parady (w 1945 roku) – zastanawiał się rosyjski generał Siergiej Lipowoj.

Ale rosyjski parlament w ostatniej chwili wskazał inną datę. We wtorek przyjął uchwałę ustanawiającą 3 września Dniem Zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Na Zachodzie świętowany jest jednak 2 września jako rocznica kapitulacji Japonii.

– To może oznaczać jedno – na 3 września najprawdopodobniej zostanie przeniesiona parada zwycięstwa. Bo przecież „do 9 maja Rosja jeszcze nie da sobie rady z koronawirusem", jak powiedziała ostatnio wicepremier Tatiana Golikowa. Kremlowscy ideolodzy najwyraźniej uznali, że nie można paradować 2 września, bo mogłoby to zostać uznane za świętowanie kapitulacji na amerykańskim pancerniku „Missouri" – wyjaśnił dziennikarz Arkadij Dubnow. Dodał od razu ironiczne, że „do jesieni też głównodowodzący wróci z daczy", nawiązując do uporczywych plotek krążących po Moskwie, że z powodu epidemii Władimir Putin odizolował się w jednej ze swych rezydencji.