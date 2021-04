Trzecia fala pandemii słabnie. „Lockdown przyniósł efekty”

Trzecia fala koronawirusa słabnie, a liczba nowych zakażeń nie idzie już gwałtownie w górę – choć wciąż jest wysoka. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 tys. 130 nowych zakażeniach. To niemal tyle samo, co dzień wcześniej.

R poniżej 1

„Dzisiejsza wartość współczynnika R, informującego o tym, ile osób statystycznie zakaża zakażony, dla Polski to 0,89. Nie ma żadnego regionu z wartością powyżej 1,0" – poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. To oznacza mniej więcej tyle, że jeden chory zakaża mniej niż jedną osobę. – Mieliśmy już takie momenty, gdy jedna osoba zakażała dwie lub więcej – tłumaczy optymistyczną wiadomość przekazaną przez ministra zdrowia wirusolog prof. Włodzierz Gut. – To oznacza, że sytuacja w Polsce się stabilizuje – dodaje ekspert. Choć jak przyznaje, w rzeczywistości może to być więcej, bo współczynnik obliczony jest wyłącznie w oparciu o zakażenia wykryte. Gdyby dodać osoby nietestowane, które zakażenia przechodzą bezobjawowo, a także tych, którzy są chorzy, ale nie zgłaszają się na testy, byłby on wyższy.