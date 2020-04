Niemiecki rząd: Przygotować się na długą walkę

– Musimy być konsekwentni, musimy nadal funkcjonować w warunkach pandemii – oświadczyła w czwartek kanclerz Angela Merkel, apelując do obywateli o przestrzeganie dotychczasowych ograniczeń w okresie świątecznym. Zapowiedziała też, że w poniedziałek gotowy będzie raport grupy ekspertów, którym rząd zajmie się w najbliższy wtorek. Na razie wszystko pozostaje po staremu.

Kanclerz powtórzyła na konferencji, że jest nadal przeciwna ustanowieniu tzw. euroobligacji koronawirusowych, czego domagają się Włochy. – Jest wiele innych możliwości – powiedziała i dodała, że Niemcy są nie tylko gotowe, ale i zobowiązane do okazania europejskiej solidarności.

– Potrzebny jest jasny plan działań. Nie może być tak, że wiele firm pozostaje zamkniętych, jeżeli chcemy uniknąć masowych bankructw i masowego bezrobocia – twierdzi premier Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) Armin Laschet, który jako pierwszy z szefów landów już kilka dni temu domagał się rozpoczęcia dyskusji na temat powrotu do normalności. Jest zdania, że wkrótce otwarte powinny zostać salony samochodowe, co powinno uruchomić sprzedaż nowych aut i umożliwić rozpoczęcie produkcji przez przemysł.

Takie opinie są wynikiem pewnej stabilizacji epidemii, na co wskazują także rezultaty bardzo szczegółowych badań przeprowadzonych w gminie Gangelt w powiecie Heinsberg w NRW. To stamtąd powrócił do Polski z wizyty u krewnych mężczyzna znany jako pacjent nr 1.