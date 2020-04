Włochy: Spada liczba nowych zgonów spowodowanych koronawirusem. Najmniej od ponad dwóch tygodni

W szpitalach z objawami COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii przebywa aktualnie 3977 osób i drugi dzień z rzędu liczba ta spadła.

Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w Lombardii, gdzie jest ich już prawie 50,5 tys. Za Lombardią jest Wenecja Euganejska, gdzie liczba przypadków koronawirusa przekroczyła już 17 tys.

In Italia, 128.948 casi positivi e 15.887 morti. In calo decessi e ricoveri in terapi... https://t.co/8wl08uzQPn pic.twitter.com/oiHYnExiQE