Wirus szerzy się w przedszkolach

We wtorek nad ranem zakończyło się po 15 godzinach spotkanie kanclerz Angeli Merkel z premierami landów. Lockdown przedłużono do 18 kwietnia. A szczególnie zaostrzony będzie od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego (1–5 kwietnia). Prawie wszystko będzie wtedy zamknięte, a kontakty międzyludzkie ograniczone – spotkania świąteczne w gronie do pięciu osób, z dwóch gospodarstw domowych, nie licząc dzieci do 14. roku życia.

