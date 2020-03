Włochy: Najtragiczniejsza doba od początku epidemii. 627 zgonów

Włochy to obecnie największe ognisko epidemii koronawirusa w Europie. Według najnowszych, oficjalnych danych z piątku, wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech potwierdzono u 47021 osób (5986 nowych przypadków w porównaniu do wtorku). Z tego 5129 pacjentów uznano jako całkowicie wyleczonych.

W ciągu ostatniej doby z powodu wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 zmarło aż 627 osób. To największa liczba zgonów w ciągu 24 godzin od początku epidemii i to nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Do tej pory najbardziej tragiczna była środa, gdy poinformowano o 475 ofiarach. Łącznie liczba zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 wynosi w Italii już 4032.