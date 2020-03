Uciekła z kwarantanny, bo dostała kiełbasę, a jest wegetarianką

- Obsługa była niemiła, a do jedzenia dostałam kiełbasę, choć jestem wegetarianką – tłumaczyła policjantom z Poznania, gdzie szukała pomocy. Kobieta wraca do Słubic, gdzie musi dokończyć kwarantannę.

Nie mogła przebywać u rodziny, więc została skierowana do wyznaczonego miejsca w Słubicach. Jednak kobieta spędziła tam jedną noc i uciekła. Autobusem i pociągiem przyjechała na poznański komisariat.

- Policjantom tłumaczyła, że obsługa w ośrodku w Słubicach była dla niej niemiła, a dodatkowo ona jest wegetarianką, a do jedzenia dostała chleb z kiełbasą. Na komisariat zwróciła się z prośbą o pomoc – opowiada insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jeszcze w środę wieczorem policja poinformowała o sprawie Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Służby wojewody szukały miejsca dla kobiety w Poznaniu, by mogła tam odbyć kwarantannę.

Kobieta wraca więc do Słubic. - Niestety to prawda. Jak tak dalej pójdzie, to nas wykończą – napisał na Twitterze insp. Borowiak.