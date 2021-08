Koronawirus. Teksas: W szpitalach coraz mniej wolnych łóżek. "Fala przyszła nagle"

W całych USA w szpitalach jest obecnie ponad 100 tysięcy chorych na COVID-19 - ok. 14 tysięcy w samym Teksasie.

- Nagle znów mamy do czynienia z wzrostem geometrycznym (liczby zakażonych), w środku lata - dodaje.

Dr. Shawn Nishi z University of Texas Medical Branch w Galveston mówi, że wielu pacjentów nie rokuje dobrze. - Pacjenci są bardzo niestabilni. W jednej chwili wyglądają świetnie, a za moment umierają - relacjonuje przebieg zakażeń.

Obecnie w szpitalu Jennie Sealy Hospital w Galveston ok. 2/3 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii to pacjenci chorzy na COVID-19 - wylicza dr Nishi. Co drugi z tych pacjentów jest pod respiratorem.

- Sytuacja, w której 2/3 łóżek na oddziałach intensywnej terapii jest zajętych przez chorych na jedną chorobę praktycznie się nie zdarza - dodaje.

Dr Nishi twierdzi też, że niektórzy chorzy żałują, że się nie zaszczepili i zapowiadają, że zrobią to tak szybko, jak będą mogli.

- Jest żal, ale w tym momencie nie skupiamy się na żalu, chcemy, żeby przez to przeszli - mówi lekarka. Dodaje, że aby się zaszczepić pacjenci "muszą najpierw przeżyć".