USA: Nie zażywajcie leków weterynaryjnych przeciw Covid-19 PAP/Abaca

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wezwała obywateli do zaprzestania przyjmowania leków weterynaryjnych w celu leczenia lub zapobiegania Covid-19. Do agencji dotarło wiele doniesień na temat pacjentów, którzy trafili do szpitala po stosowaniu iwermektyny przeznaczonej dla koni.