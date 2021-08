Koronawirus. Sydney: Lockdown trwa, liczba zakażeń rekordowa

W szpitalach w Sydney przebywa 357 chorych na COVID-19, 60 z nich znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, a 28 jest podłączonych do respiratorów.

Władze Nowej Południowej Walii zapowiedziały rozpoczęcie policyjnych kontroli w sklepach, których celem będzie ustalenie czy jednocześnie nie przebywa w nich więcej klientów niż jest to dozwolone. Władze przyznają, że - mimo lockdownu - wciąż obserwują "wiele przypadków niepotrzebnego przemieszczania się ludzi".

Naczelna lekarz stanu, Kerry Chant wyraziła zaniepokojenie "tłumami w centrach handlowych" oraz ogniskami zakażeń w małych sklepach.

Premier Australii, Scott Morrison oświadczył we wtorek, że Sydney toczy "ciężką walkę" z wariantem Delta. Wyraził też nadzieję, że cały kraj wróci do normalności do końca roku, gdy wszyscy Australijczycy powyżej 16. roku życia będą mieli szansę się zaszczepić na COVID-19.

- Chcę, aby Australia dotrwała do świąt, chcę, żebyśmy wszyscy zgromadzili się przy świątecznych stołach - oświadczył Morrison.