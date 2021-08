Koronawirus. Sydney: Nie zaszczepisz się, nie pracujesz

- Nie chciałem się szczepić, ale muszę się zaszczepić, bo inaczej nie odzyskam pracy - mówi 31-letni Nick, który pracuje dla firmy inżynieryjnej jako kierowca.

W Sydney lockdown ma obowiązywać co najmniej do 28 sierpnia w związku z ogniskiem zakażeń wariantem Delta koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu doby w stanie Nowa Południowa Walia, której stolicą jest Sydney, wykryto 344 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Łącznie w stanie tym, od momentu wykrycia ogniska zakażeń wariantem Delta koronawirusa w Sydney w połowie czerwca, wykryto ponad 6,1 tysiąca zakażeń koronawirusem - to 1/6 wszystkich zakażeń wykrytych w Australii od początku epidemii.

Lockdownem oprócz Sydney, objęte jest też Melbourne. Władze stanów decydują się na lockdowny w dużych miastach ze względu na niski poziom wyszczepienia australijskiego społeczeństwa - w kraju tym w pełni zaszczepionych jest mniej niż 25 proc. mieszkańców.