Bez kwarantanny dla zaszczepionych z krajów UE

Ponadto każda osoba, która wjechała na Wyspy, musi wykonać kolejny test nie później niż drugiego dnia pobytu.

Oprócz krajów UE, zwolnienie z kwarantanny dotyczy też mieszkańców USA, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i Watykanu.

Kwarantanny nie będą musieli odbywać również w pełni zaszczepieni Brytyjczycy, którzy wracają do kraju.

Zasada ta dotyczy mieszkańców wszystkich krajów Unii Europejskiej, które znajdują się na tzw. pomarańczowej liście, nie dotyczy zaś Francji - jej obywatele, z powodu licznych w tym kraju przypadków zakażeń wariantem Delta, muszą przejść 10-dniową kwarantannę, nawet jeśli są w pełni zaszczepieni.

Decyzję o utrzymaniu obostrzeń dla mieszkańców Francji władze tego kraju uznały za "przesadną, niezrozumiałą i dyskryminującą".

#COVID19: UK's quarantine for people arriving from France is "excessive and incomprehensible", says Europe Minister: https://t.co/DXDi4Rb8g6 pic.twitter.com/SQB1aL3Yao