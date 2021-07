Akcja i promocja szczepień. Dworczyk: Wydaliśmy miliard, wydamy jeszcze pół

Na konferencji prasowej z udziałem premiera i ministra zdrowia pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień mówił, że od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. nastąpił wzrost odsetka osób deklarujących chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 - z niecałych 30 do blisko 70 proc. Ocenił, że to efekt "ciężkiej pracy tysięcy ludzi".

"Wydaliśmy ponad miliard złotych"

- Zaangażowaliśmy samorządy do tego, żeby kontaktować się z każdym mieszkańcem powyżej 55. roku życia. Rozpoczęliśmy kolejny program z POZ, które kontaktują się również telefonicznie, proponując szczepienia, z każdym swoim pacjentom powyżej 55. roku życia - stwierdził.

Zaznaczył, że przy promocji szczepień rozpoczęto współpracę z kołami gospodyń wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną. Wspomniał o loterii Narodowego Programu Szczepień,

- Prowadziliśmy też dwie bardzo duże kampanie - pierwsza to była kampania edukacyjna "Szczepimy się", druga - kampania profrekwencyjna "Ostatnia prosta". Było tam wielu aktorów, sportowców - wszystko po to, żeby po pierwsze przekazać rzetelną informację, a po drugie zachęcić do szczepienia, bo to jest jedyny sposób na pokonanie pandemii - mówił szef KPRM.

- Na powyższe działania do dzisiaj wydaliśmy ponad miliard złotych - oświadczył.