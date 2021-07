Sondaż: Kina i restauracje tylko dla zaszczepionych? Ilu Polaków jest "za"?

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił 12 lipca przemówienie w związku z gwałtownym wzrostem przypadków zakażeń wariantem Delta. Zapowiedział dalsze środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnego wariantu koronawirusa i nakreślił plan wprowadzenia obowiązku szczepień dla pracowników służby zdrowia.

- To lato będzie latem ożywienia gospodarczego - mówił Macron zapowiadając, że "paszport zdrowia" - kod QR lub certyfikat potwierdzający, że posiadacz ma negatywny wynik testu, jest w pełni zaszczepiony lub niedawno wyzdrowiał - będzie używany w różnych miejscach we Francji od sierpnia, w tym w barach, restauracjach, kawiarniach, galeriach handlowych i środkach transportu publicznego.

Zapowiedź Macrona sprawiła, że we Francji znacznie zwiększyła się liczba osób rejestrujących się na szczepienia na COVID-19.

Jednocześnie we Francji doszło do protestów przeciwko zapowiedzianym regulacjom. Protestujący uważają, że godzą one w ich wolność.