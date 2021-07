Koronawirus. Kanada po 16 miesiącach wpuści turystów z USA. Zaszczepionych

Obecnie w pełni zaszczepionych jest ok. 50 proc. Kanadyjczyków. 75 proc. otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki - wynika z danych podanych przez kanadyjski rząd.

Zaszczepieni turystów z krajów innych niż USA, będą mogli wjechać do Kanady poczynając od 7 września.

Turyści z USA nie mogą wjeżdżać do Kanady od marca 2020 roku. Zniesienia zakazu wjazdu dla Amerykanów domagała się od pewnego czasu kanadyjska branża turystyczna oraz lotnicza.

Granica lądowa między obydwoma krajami jest - co do zasady - zamknięta (nie dotyczy to transportu towarów).

Osoby, które chcą przyjechać do Kanady muszą być w pełni zaszczepione na co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Dzieci poniżej 12. roku życia, dla których jak dotąd nie ma dopuszczonych do użycia szczepionek, są zwolnione z obowiązku kwarantanny po przybyciu do Kanady jeśli podróżują z w pełni zaszczepionymi rodzicami.