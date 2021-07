Paryż: Próbny koncert nie doprowadził do wzrostu zakażeń

Prawie 4000 osób wzięło udział w wydarzeniu w Bercy AccorHotels Arena 29 maja, nosząc maskę, ale nie dystansując się społecznie. Celem imprezy "SPRING" (Study on PRevention of SARS-CoV-2 transmission in a large INdoor Gathering), prowadzonej przez Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, było sprawdzenie, czy można bezpiecznie zezwolić na koncerty bez ograniczania liczby widzów.

"Podsumowując, udział w koncercie nie był związany ze zwiększonym ryzykiem przeniesienia SARS-CoV-2 podczas koncertu bez zachowania dystansu społecznego, wśród osób z ujemnym testem antygenowym w zamkniętym pomieszczeniu" - stwierdzono w raporcie.

Wszyscy uczestnicy byli w wieku od 18 do 45 lat i uzyskali ujemny wynik testu na obecność antygenu w ciągu trzech dni poprzedzających koncert. Dwie trzecie z 6 000 uczestników wzięło udział w koncercie, a 2 000 pozostało w domu jako część grupy kontrolnej.

Każdy z nich wykonał test w dniu koncertu, a następnie drugi test śliny siedem dni później.

50 procent uczestników otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, ale tylko 7 procent było w pełni zaszczepionych.