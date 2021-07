Korea Płd.: Bez "Gangnam Style" w siłowniach. Walka z COVID

Muzyki o tempie szybszym niż 120 uderzeń na minutę nie można puszczać w siłowniach w czasie zajęć grupowych - ma to sprawiać, by ćwiczący oddychali wolniej i by nie dochodziło do podwyższonej emisji aerozoli w czasie ćwiczeń, co może prowadzić do większej transmisji wirusa w siłowniach.

W praktyce oznacza to, że w siłowniach można puszczać np. utwory "Butter" czy "Dynamite" zespołu BTS (ich tempo to 110 i 114 uderzeń na minutę), ale już nie "Gangnam Style" (132 uderzenia na minutę).

Jeden z właścicieli siłowni w Suwon, 46 km na południe od Seulu ubolewa, że nowe przepisy zmuszają go do zmiany listy utworów dla wszystkich klientów, ponieważ ćwiczenia grupowe odbywają się w tym samym czasie, co ćwiczenia indywidualne.

Przedsiębiorca obawia się, że nowe regulacje, obejmujące też ograniczenie limitu prędkości bieżni do 6 km na godzinę, zaszkodzą jego siłowni.