Indonezja: Co drugi mieszkaniec stolicy zakaził sie koronawirusem

Badania wykazały, że przeciwciała świadczące o przejściu COVID-19 miało 44,5 proc. badanych.

Dżakarta liczy 10,6 mln mieszkańców. Wyniki badania wskazują, że do 31 marca kontakt z koronawirusem mogło w niej mieć nawet 4,7 mln osób.

Tymczasem z danych indonezyjskiego resortu zdrowia wynika, że do 31 marca w stolicy kraju potwierdzono wynikami testów na COVID-19 ok. 382 tysięcy zakażeń. Do dziś liczba ta wzrosła do 689 243.

W ostatnich tygodniach Indonezja mierzy się z falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - liczba zakażeń wykrywanych w ciągu doby przekroczyła w tym kraju 50 tysięcy, a liczba zgonów chorych na COVID-19 dochodzi do tysiąca.