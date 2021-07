Koronawirus. Portugalia: Madera wpuści turystów zaszczepionych czymkolwiek

Kraje członkowskie mogą same decydować o tym czy podobny przywilej będzie udziałem osób zaszczepionych szczepionkami, które nie zostały zatwierdzone do użycia w UE.

Unijne certyfikaty pozwalają obywatelom UE na swobodniejsze podróżowanie po Wspólnocie, jeśli są oni w pełni zaszczepieni jedną z czterech zatwierdzonych do użycia w Unii szczepionek, są ozdrowieńcami lub uzyskali negatywny wynik testu na COVID-19 w ciągu ostatnich 48 godzin.

W UE, w której od 1 lipca ruszył program tzw. certyfikatów covidowych, potwierdzających zaszczepienie przeciw COVID-19 (bądź to, że dana osoba ma status ozdrowieńca), jak dotąd dopuszczono do użycia cztery szczepionki - Pfizer/BioNTech, Moderny, AstraZeneki i Johnson&Johnson.

Do Portugalii kontynentalnej swobodnie wjeżdżać mogą jedynie osoby zaszczepione jedną z czterech dopuszczonych do użycia w UE szczepionek, ale władze cieszącej się autonomią Madery podjęły decyzję, że również osoby zaszczepione innymi szczepionkami na COVID-19 będą mogły swobodnie odwiedzać wyspę.

Sekretarz ds. zdrowia we władzach Madery, Pedro Ramos stwierdził, że jeśli "miliony (osób na świecie) zostało zaszczepionych szczepionkami (których nie dopuszczono do użycia w UE), ich poziom ochrony jest zbliżony do innych".

Reuters przypomina, że UE jest krytykowana za to, że nie dopuszczono do użycia na jej terenie szczepionki Covishield - wersji szczepionki AstraZeneca produkowanej przez Serum Institute w Indiach.

W Wielkiej Brytanii, z której turyści często odwiedzają Maderę, jest ok. 5 mln osób zaszczepionych szczepionką Covishield.