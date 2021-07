Włochy: Medycy pozywają rząd za obowiązek szczepień

Włoskie media informują, że sprawa wniesiona przez pracowników służby zdrowia z północy kraju zostanie rozpatrzona 14 lipca.

- To nie jest walka antyszczepionkowców, ale walka demokratyczna - powiedział prawnik Daniele Granara, który pomóc w przygotowaniu skargi. - Zmuszamy ludzi do podjęcia ryzyka pod groźbą utraty prawa do wykonywania zawodu - dodał.

Granara broni też opiekunek, które zostały zawieszone w pracy za odmowę szczepień.