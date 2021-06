Izrael: Kwarantanna także dla zaszczepionych na COVID-19. Powód - wariant delta koronawirusa

W związku z sytuacją Ministerstwo Zdrowia Izraela wydało dyrektywę, zgodnie z którą nawet osobom zaszczepionym przeciw COVID-19 oraz tym, które przechorowały wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 chorobę można nakazać udanie się na kwarantannę na okres do 14 dni, jeśli władze uznają, że osoby te mogły mieć "bliski kontakt z nosicielem niebezpiecznego wariantu wirusa".

Za możliwy kontakt uznawane będzie m.in. przebywanie na pokładzie jednego samolotu - przekazał minister zdrowia.

Nitzan Horowitz powiedział także, że grzywny w wysokości "tysięcy szekli" będą nakładane na obywateli lub mieszkańców Izraela, którzy podróżują do krajów znajdujących się na liście państw wysokiego ryzyka COVID-19. Według przepisów z 16 czerwca, na liście znajdują się Argentyna, Brazylia, RPA, Indie, Meksyk i Rosja.

Wcześniej Naftali Bennett apelował do mieszkańców kraju, by - jeśli nie muszą - nie opuszczali Izraela. Premier dodał, że w najbliższych dniach zasady regulujące możliwość wjazdu do Izraela i opuszczenia kraju mogą się zmienić.

Izrael jest jednym z najszybciej szczepiących przeciw COVID-19 krajem świata. Jak dotąd wykonano tam ponad 10 mln szczepień - na każdych 100 mieszkańców Izraela przypadają 123 szczepienia przeciw COVID-19. Obie dawki szczepionki otrzymało ok. 55 proc. mieszkańców kraju.