Koncerty tylko dla zaszczepionych na COVID-19? Kraska: Taki plan będzie przedstawiany

- Do polskich szpitali trafia zdecydowanie mniej osób zakażonych koronawirusem. W tej chwili zakażonych osób w szpitalach jest poniżej 4 tys. To naprawdę bardzo dobra wiadomość. Dla porównania, w szczycie trzeciej fali pacjentów było ponad 34 tys. - zaznaczył dodając, że "epidemia zwolniła".

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 333 nowych przypadkach koronawirusa, we wtorek - o 588.

- Niektórzy uważają, że już jest po epidemii. Oczywiście tak nie jest - stwierdził Kraska.

- Widzimy w wielu krajach kolejne fale. Apel o szczepienia jest ciągle bardzo aktualny - mówił.

- Te szczepionki naprawdę są bezpieczne i skuteczne, to już pokazały te miesiące, w których się szczepimy. Wiele milionów ludzi na świecie zostało zaszczepionych - powiedział.

Jeden z członków Rady Medycznej doradzającej premierowi w sprawie COVID-19 powiedział, że być może niektóre letnie atrakcje - np. masowe imprezy - mogą być dostępne tylko dla zaszczepionych. Czy rząd rozważa takie pomysły?

- Już w tej chwili to działa, przecież na tzw. imprezach rodzinnych, czyli na weselach, gdzie jest limit 50 osób, niewliczane są osoby, które są zaszczepione - odparł Waldemar Kraska dodając, że "to kolejny element zachęcający do szczepień".

- Myślę, że każda metoda jest dobra, każda metoda, abyśmy się bardziej wyszczepiali - stwierdził.

Czy można się spodziewać, że np. koncerty będą tylko dla zaszczepionych na COVID-19?

- Myślę, że jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale na pewno taki plan będzie przedstawiany. Wiem, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski także będą to komunikować - oświadczył wiceminister zdrowia.