Koronawirus. Los Angeles: Szczepienia na COVID bez rejestracji

Los Angeles jest gotowe do wykonania ok. 250 tysięcy szczepień w nadchodzącym tygodniu. Podobną liczbę szczepień wykonano w mieście w ubiegłym tygodniu.

Od ubiegłego tygodnia w Los Angeles nie wymagano rejestracji na szczepienie w części mobilnych punktów szczepień. Od poniedziałku rejestracja nie będzie wymagana w żadnym istniejącym w mieście punkcie szczepień - chociaż mieszkańcy mogą nadal, jeśli chcą, zapisywać się wcześniej na szczepienie.

- Jesteśmy w kluczowym momencie walki o zakończenie tej pandemii, a nasze miasto robi wszystko co możliwe, aby zburzyć bariery w dostępie do szczepień i dostarczyć szczepionki bezpośrednio do mieszkańców Los Angeles - oświadczył Garcetti.