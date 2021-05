Niemcy: Zakaz noszenia Gwiazd Dawida przez protestujących?

Klein apeluje do władz landów w Niemczech, by te zakazały uczestnikom protestów przeciwko obostrzeniom używania żółtych Gwiazd Dawida nawiązujących do symboli, jakie musieli nosić Żydzi w III Rzeszy.

Niektórzy uczestnicy protestów przeciwko lockdownom w Niemczech pojawiają się na demonstracjach nosząc żółte Gwiazdy Dawida z napisem "niezaszczepiony" czcionką imitującą hebrajskie litery.

Jest to wyraz protestu m.in. przeciwko planom wprowadzenia tzw. paszportów szczepionkowych - czyli dokumentów ułatwiających podróżowanie osobom zaszczepionym na COVID-19, które mogą być też stosowane jako warunek wstępu do punktów usługowych czy lokali gastronomicznych.