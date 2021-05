Władze Nepalu do himalaistów: Oddajcie butle na tlen

Ma to związek również z tym, że mieszkańcy sąsiednich Indii uciekają przed zakażeniem właśnie do Nepalu.

W ostatni weekend w Nepalu odnotowano dobową liczbę zakażeń w wysokości 8777 - to trzydzieści razy więcej niż dobowe zakażenia w ubiegłym miesiącu.

Ponieważ w wielu szpitalach brakuje tlenu, instalacji tlenowych i łóżek dla chorych na Covid-19, władze zwróciły się z apelem do himalaistów.

Od początku tegorocznego sezonu wspinaczkowego, który zaczął się w marcu, himalaiści i ich przewodnicy wykorzystali około 3500 butli z tlenem.

- W tej chwili na Mount Everest wspina się ich 408. Każda osoba ma średnio 4 butle, a każdy Szerpa zwykle 3. Są też indywidualni wspinacze z własnymi butlami - mówił Kul Bahadur, sekretarz generalny Nepalskiego Stowarzyszenia Alpinizmu. - Z grubsza możemy się spodziewać, że w tym sezonie z tych wypraw wróci około 25 tys. butli.

Chociaż obowiązuje zasada, że wszystko, co wspinacze wnieśli na Mount Everest, powinno z niego wrócić, to w wyniku lawin czy wypadków, lub nawet odmrożeń himalaistów, wiele butli pozostaje zakopanych pod śniegiem.

Ponieważ kraj odnotował ponad 394 tys. przypadków zakażeń i 3720 zgonów z powodu Covid-19, Nepalskie Stowarzyszenie Alpinistyczne wezwało wszystkich wspinaczy do zwrotu butli.

Obecnie Nepal ma tylko około 1600 oddziałów intensywnej terapii i mniej niż 600 respiratorów tlenowych na 30-milionową populację. Według danych ActionAid Nepal na każde 140 000 osób w kraju przypada tylko jeden lekarz.

W 2019 roku ekspedycje na Everest przyniosły gospodarce Nepalu roku 300 milionów dolarów. W zeszłym roku straty Nepalu z powodu pandemii wyniosły 400 mln dolarów, co zmusiło władze do ponownego otwarcia szlaków dla alpinistów we wrześniu ubiegłego roku.