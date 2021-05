Adam Niedzielski: Nie zmuszamy do szczepień. Dajemy możliwość

Od początku akcji szczepień w Polsce podano 14,2 mln dawek. W pełni zaszczepionych jest w całym kraju ponad 3,8 mln osób.

W rozmowie z Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że nie jest na razie rozważany pomysł zmuszenia pozostałych osób do przyjęcia szczepionki.

- Do tej pory stosowaliśmy takie podejście, że przekonujemy do szczepień. Historia i doświadczenie pokazują, że to dosyć skuteczna metoda - skomentował.



Niedzielski wypowiedział się również na temat paszportów i przepustek covidowych. Na wprowadzenie takich rozwiązań zdecydowano się m.in. we Francji i na Węgrzech.

- Polski rząd stoi na stanowisku, że żaden dostęp do usług nie powinien być związany z posiadaniem takiego potwierdzenia - odpowiedział. - Nie decydujemy się na różnicowanie - dodał.



Minister poinformował, że dane które wpłynęły do resortu zdrowia wskazują, iż 55 proc. lub więcej osób w Polsce ma przeciwciała. - Do września na pewno będziemy mieli zaszczepionych wszystkich chętnych i mam nadzieję, że będzie to 70-80 proc. populacji - powiedział.