Dr Fauci o wytycznych CDC: Dzieci wciąż muszą nosić maski

W tym kontekście dr Fauci zwrócił uwagę, że ważne jest zatwierdzenie do użycia w USA w grupie wiekowej 12-15 lat szczepionki na COVID-19 Pfizer/BioNTech.

Szczepionkę do użycia w tej grupie w poniedziałek zatwierdziła Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), a w środę pozytywną rekomendację co do jej podawania dzieciom w wieku 12-15 lat wydały CDC.

Obecnie producenci szczepionek testują je w grupach obejmujących młodsze dzieci. - W grupach takich jak dzieci w wieku 6-9 lat, 2-6 lat oraz w grupie niemowląt - wyliczał dr Fauci.

Jak powiedział amerykański epidemiolog wkrótce powinny pojawić się wnioski o zatwierdzenie szczepionek na COVID-19 w najmłodszych grupach wiekowych.

- Wtedy, do końca roku, mamy nadzieję szczepić wszystkich - podsumował dr Fauci.