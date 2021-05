Podróżnych z Indii, Brazylii i RPA szczepienie na COVID-19 nie zwolni z kwarantanny

- Ze świata napływają do nas informacje dotyczące mutacji południowoafrykańskiej, indyjskiej. Widzimy, że jednym z głównym wyzwań, które powinny być podejmowane w ramach walki z pandemią to nie jest w tej chwili budowa systemu łóżek, zwiększanie ich liczby, bo mamy spadek zachorowań, tylko zbudowanie skutecznego mechanizmu śledzenia, badania z jakimi mutacjami mamy do czynienia - mówił.

- To z największym prawdopodobieństwem nowe mutacje mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali - powiedział Adam Niedzielski zastrzegając, że ma na myśli te warianty, które "nie znajdują się w zakresie ochronnym szczepień".

Niedzielski dodał, że zespół zajmujący się "monitorowaniem prac w zakresie sekwencjonowania genomu, czyli badania tego, z jaką mutacją wirusa mamy do czynienia" miał pracowity weekend. Przekazał, że badano materiał z dwóch źródeł.

- Pierwsze źródło to kwestia dyplomaty,który został sprowadzony do Polski z Indii. Okazało się, że w przypadku dwóch osób z rodziny dyplomaty mamy już potwierdzoną informację o tym, że te osoby były zakażone wariantem czy mutacją indyjską. To bardzo ważna informacja, bo to oznacza, że w Polsce pojawia się ta mutacja - powiedział.

Czytaj także:

Niedzielski: Przywracamy wykonywanie zabiegów planowych

- Niestety, nie jest to jedyny przypadek mutacji indyjskiej w Polsce. Okazuje się, że mamy kolejne dwa ogniska związane z mutacją indyjską - jedno w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach - oświadczył.

Adam Niedzielski powiedział, że w sumie w Polsce u 16 osób potwierdzono dotąd zakażenie wariantem indyjskim koronawirusa.