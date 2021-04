Waldemar Kraska: Luzowanie obostrzeń może stanąć pod znakiem zapytania

8 maja mają zaczną działać hotele (z obłożeniem 50 proc.). Kluczowa będzie połowa miesiąca, gdy ma ruszyć gastronomia na świeżym powietrzu, kina i teatry na świeżym powietrzu oraz imprezy na zewnątrz z limitem do 25 osób. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 29 maja wystartuje gastronomia „wewnątrz", kina i teatry wewnątrz, siłownie i kluby fitness. Wszystko w reżimie sanitarnym.

- Tak jak zawsze powtarzam od początku epidemii - wszystko jest w naszych rękach i powinniśmy pamiętać, że za kilka tygodni przecież mamy wakacje. Czy warto w tej chwili tracić szansę, żeby w wakacje spróbować normalnie wypocząć? - pytał Kraska. - Myślę, że każdy z nas o tym marzy. Naprawdę uważajmy na siebie i na bliskich w czasie tej majówki. Pamiętajmy, że koronawirus w dalszym ciągu między nami jest - przypomniał wiceminister.

- To jest test dla nas wszystkich. Myślę, że ten egzamin powinniśmy zdać, ponieważ kontakty międzyludzkie - a tylko w ten sposób wirus przenosi się z człowieka na człowieka - powodują, że zakażeń będzie więcej. Kolejni pacjenci trafią do polskich szpitali. Koło jest zamknięte, więc myślę, że powinniśmy naprawdę rozsądnie do tego podejść. Ciągle o tym wszędzie mówię i apeluję, ale czasem niestety to trafia troszkę grochem o ścianę - powiedział Waldemar Kraska.