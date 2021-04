Koronawirus. Izrael. Netanjahu: Za pół roku będziemy szczepić na COVID dzieci

Netanjahu poinformował, że rząd porozumiał się z koncernami Pfizer i Moderna ws. dostawy 16 mln dodatkowych szczepionek na COVID-19 dla Izraela (pozwolą na zaszczepienie 8 mln z ok. 9,3 mln mieszkańców kraju).

- Więc niech przygotują ramiona, mięśnie, ci którzy chcą być zaszczepieni, dotyczy to również dzieci. Według naszych szacunków do tego czasu szczepionki (na COVID-19) zostaną dopuszczone do użycia przez dzieci - podkreślił.

W Izraelu dwie dawki szczepionki na COVID-19 otrzymało ponad 80 proc. mieszkańców w wieku powyżej 16 lat.