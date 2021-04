Węgry: Sputnik-V "najbardziej skuteczną szczepionką"

Według węgierskich danych, Sputnik-V ma do 32 mniej ofiar śmiertelnych i sześciokrotnie niższy wskaźnik zakażeń niż preparat Pfizer/BioNTech.

Przy okazji tych wyliczeń przypomniano oświadczenie szefa sztabu premiera Węgier Gergely Gulyasa z 22 kwietnia, który powiedział, że chiński Sinopharm jest lepszy niż Pfizer, ale Sputnik V jest najlepszy:

This data confirms the April 22 statement by Hungary’s PM chief of staff Gergely Gulyás: “Sinopharm is better than Pfizer while #SputnikV is the best.” Also, based on this data Pfizer has x5 higher death rate than AstraZeneca.https://t.co/cG01ppXeUo