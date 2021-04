Koronawirus. Luzowanie obostrzeń w Polsce - komentarz lekarki

- W miejscach, gdzie się tłoczymy, powinny być one jeszcze zachowane - dodała.

- (Na zewnątrz) jeżeli możemy utrzymać dystans, nie jesteśmy w tłumie, to maseczki mogą być już zbędne - przyznała dr Zajkowska.

Jak lekarka ocenia sytuację epidemiczną? - Może troszeczkę ulgi czujemy obserwując to co się dzieje w szpitalach, widać efekt wcześniejszych obostrzeń - stwierdziła.

Pytana o łagodzenie obostrzeń przez rząd lekarka stwierdziła, ze "cieszy ją sekwencyjność luzowania obostrzeń, krok po kroku, żeby nie wszystkie były łagodzone na raz, bo nadal mamy wysoki wskaźnik zachorowań, wskaźnik zgonów".

- Jeszcze nie mamy takiej sytuacji, że można odetchnąć (z ulgą) - dodała.

Lekarka przyznała, że najwięcej wątpliwości ma co do powrotu dzieci do szkół i pozwolenia na organizowanie od 15 maja imprez okolicznościowych (komunii, wesel - red.) pod gołym niebem.

- Obawiam się czy zachowamy dystans i czy rzeczywiście uda się je przeprowadzić tylko na świeżym powietrzu. To jednak imprezy gdzie możliwość bliskiego kontaktu jest wysoka, spotykają się osoby z różnych części Polski - wskazywała.

- Są optymistyczne trendy, ale ze stwierdzeniem czy sobie radzimy poczekałabym do zaszczepienia większej liczby osób. Jeśli damy radę i wyszczepialność będzie taka, jak planujemy, to rzeczywiście można patrzeć optymistycznie (w przyszłość) - stwierdziła dr Zajkowska.

Lekarka zaznaczyła przy tym, że obostrzenia "spowalniają epidemię", ale "wpływ na pandemię mają tylko szczepienia".