Czy w Polsce będą obowiązywać tzw. paszporty covidowe? Głos premiera Morawieckiego

- Dodatkowo w ramach Unii Europejskiej dyskutowane są różne pomysły, które mogą być dla naszych obywateli uciążliwe i od których być może nie będziemy mogli odejść ze względu na to, że będą narzucone przez inne państwa, takie jak np. możliwość wejścia na pokład samolotu lub pociągu, lub wjazdu do jakiegoś państwa, lub skorzystania z obiektu hotelowego w innym państwie tylko z ważnym szczepieniem lub jakimś innym dokumentem, który poświadcza brak ryzyka lub zminimalizowane ryzyko zakażenia innych ludzi - dodał.

"Chcielibyśmy być w takiej sytuacji jak Wielka Brytania"

Mateusz Morawiecki stwierdził, że "tutaj chodzi o zdrowie i życie innych osób, naszych współobywateli".

- Te osoby, które są sceptyczne jednak muszą też zrozumieć, że to jest jedyna metoda, jedyny mechanizm, który w sposób powszechny i skuteczny eliminuje COVID-19 - powiedział.

Morawiecki ocenił, że sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii poprawiła się "tylko dlatego", że w kraju tym szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły wcześniej niż w państwach UE.

- Chcielibyśmy być w takiej sytuacji jak oni, jednak jesteśmy częścią Unii Europejskiej, kierowaliśmy się zasadami takimi jak UE co do dostępności szczepionek. Nie ma co wracać do tego tematu - powiedział premier.

- Cała UE - myślę, że można powiedzieć cały świat - także i my pracujemy nad zasadami dotyczącymi systemu szczepień, osób szczepionych i współżycia w społeczeństwie w ramach Narodowego Programu Szczepień - oświadczył.